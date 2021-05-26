Пятьдесят метров нового тротуара и пара фонарей: в Ленобласти автокран съехал с дороги — фото

Автор: Александр Селиванов
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В аварии никто не пострадал.

Пятьдесят метров нового тротуара и пара фонарей: в Ленобласти автокран съехал с дороги - фото Россияне, Россия, Поселок Большое Куземкино, медики, Ленобласть, Кингисеппский район, Здравоохранение в России, Здравоохранение в Ленобласти, здоровье, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, автомобили, Автокраны, аварияИсточник: instagram.com/dorogi_lo
Пятьдесят метров нового тротуара и пара фонарей: в Ленобласти автокран съехал с дороги - фото Россияне, Россия, Поселок Большое Куземкино, медики, Ленобласть, Кингисеппский район, Здравоохранение в России, Здравоохранение в Ленобласти, здоровье, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, автомобили, Автокраны, аварияИсточник: instagram.com/dorogi_lo
Пятьдесят метров нового тротуара и пара фонарей: в Ленобласти автокран съехал с дороги - фото Россияне, Россия, Поселок Большое Куземкино, медики, Ленобласть, Кингисеппский район, Здравоохранение в России, Здравоохранение в Ленобласти, здоровье, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, автомобили, Автокраны, аварияИсточник: instagram.com/dorogi_lo
Пятьдесят метров нового тротуара и пара фонарей: в Ленобласти автокран съехал с дороги - фото Россияне, Россия, Поселок Большое Куземкино, медики, Ленобласть, Кингисеппский район, Здравоохранение в России, Здравоохранение в Ленобласти, здоровье, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, автомобили, Автокраны, аварияИсточник: instagram.com/dorogi_lo
Пятьдесят метров нового тротуара и пара фонарей: в Ленобласти автокран съехал с дороги - фото Россияне, Россия, Поселок Большое Куземкино, медики, Ленобласть, Кингисеппский район, Здравоохранение в России, Здравоохранение в Ленобласти, здоровье, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, грузовики, водители, автомобили, Автокраны, аварияИсточник: instagram.com/dorogi_lo

По информации сообщества dorogi_lo в Инстаграме, в поселке Большое Куземкино Кингисеппского района у водителя автокрана произошел приступ эпилепсии за рулем и он выехал на тротуар.

Отмечается, что тротуар был построен еще в прошлом году, а теперь 50 метров просто разрушено.

На место происшествия приезжала скорая помощь. Мужчину доставили в больницу.

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По факту ДТП будет проведена проверка.

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