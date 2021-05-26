Пятьдесят метров нового тротуара и пара фонарей: в Ленобласти автокран съехал с дороги — фото

В аварии никто не пострадал.
Источник: instagram.com/dorogi_lo
Источник: instagram.com/dorogi_lo
Источник: instagram.com/dorogi_lo
Источник: instagram.com/dorogi_lo
Источник: instagram.com/dorogi_lo
По информации сообщества dorogi_lo в Инстаграме, в поселке Большое Куземкино Кингисеппского района у водителя автокрана произошел приступ эпилепсии за рулем и он выехал на тротуар.
Отмечается, что тротуар был построен еще в прошлом году, а теперь 50 метров просто разрушено.
На место происшествия приезжала скорая помощь. Мужчину доставили в больницу.
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По факту ДТП будет проведена проверка.