В Словакии одобрили использование вакцины «Спутник V»

Глава правительства Словакии Эдуард Хегер сообщил, что применение российской вакцины «Спутник V» в стране начнется 1 июня 2021 года. Об этом пишет братиславская газета Pravda.

Первая партия российского препарата была доставлена в республику 1 марта 2021 г. В то время в словацком правительстве не поддерживали идею вакцинации с помощью «Спутника V», поскольку вакцина не одобрена европейским регулятором.

Политические противоречия в правительстве привели к его реорганизации. Новый кабинет министров выступил в поддержку применения российского препарата.