Четверг в Ленобласти обещает быть дождливым

В среду, 26 мая, в Ленобласти ожидается дождливая погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
По прогнозам синоптиков, в четверг в большинстве районах Ленобласти пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой.
Ветер юго-восточный, южный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 гр., днем +14…+19 гр., местами до +21 гр.
Атмосферное давление существенно меняться не будет.
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26.05.2021 135