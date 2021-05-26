Четверг в Ленобласти обещает быть дождливым

В среду, 26 мая, в Ленобласти ожидается дождливая погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозам синоптиков, в четверг в большинстве районах Ленобласти пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой.

Ветер юго-восточный, южный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 гр., днем +14…+19 гр., местами до +21 гр.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.