Новая реальность: бойцы-карлики Хасбик и Абдурозик бьют просмотры на YouTube

Бой двух карликов по правилам ММА вызвал широкий резонанс в сети.
Без преувеличения миллионы россиян не отрываясь следили за полугодовым конфликтом между дагестанским YouTube-блогером Хасбуллой Магомедовым и таджикистанским певцом Абдурозиком.
К примеру видео с пресс-конференции бойцов собрало уже 10 млн просмотров и более 70 тысяч комментариев. Стоит отметить, что официальная пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на канале UFC за два года набрала чуть более семи миллионов просмотров.
Поединок между бойцами состоится в скором времени. Результаты схватки будут опубликованы в Инстаграме.
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Пресс-конференции и сам бой организовал блогер Асхаб Тамаев, более известный как Чеченский Халк.