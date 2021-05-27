Еще одного нерпенка спасли в поселке им. Свердлова — фото

В Фонд друзей балтийской нерпы доставили еще одного подопечных — нерпенка весом 7,4 кг.
Исхудавшего малыша нашли в поселке им. Свердлова Ленобласти отдыхавшие на берегу Невы местные жители. Он не может нормально охотиться, сейчас им занимаются специалисты.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99, ВК
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22.05.2021 248
Зоозащитники просят жителей Ленобласти и Петербурга при обнаружении нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии «Фонда друзей балтийской нерпы»: 8 (812) 699-23-99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному и не приближайтесь к нему.