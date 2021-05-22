Видео: более 30 погибших тюленей нашли в Петербурге и Ленобласти с начала весны

Предположительно, большинство из них погибло в рыбацких морских мережах.

С потеплением вод Финского залива на берег все чаще стало выбрасывать тела погибших тюленей, которые не пережили осень и зиму. С начала весны специалисты Фонда друзей балтийской нерпы насчитали уже около 30 мертвых особей.

В фонде добавили, что многие просят спасти тюленей, чьи тела в прибойной полосе шевелит волнами. Но им уже ничем не помочь. И если специалисты посмотрели на присланное фото и сказали, что пациент мертв, то он мертв. Уборкой тел тюленей занимаются коммунальные службы, куда работники фонда передают информацию от местных жителей.

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Специалисты просят сообщать о найденных на берегах мертвых животных по телефону 699-23-99 и присылать фото с локациями, так как это важная научная информация. Также об обнаружении погибших животных можно сообщить в Росприроднадзор по телефону: 8(921)987-58-99.