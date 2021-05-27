За неделю более 800 жителей Ленобласти пострадали от укусов клещей

Согласно данным Роспотребнадзора на 25 мая, в Ленобласти от укусов клещей пострадали 1 524 человек, в том числе 421 ребенок. Заметим, неделю назад этот показатель составлял 667 человек, из них — 192 ребенка.

Случаи были зарегистрированы во всех районах Ленобласти: больше всего в Тихвинском — 250, Гатчинском — 186, Волховском — 175, Бокситогорском — 148, Всеволожском – 147, Киришском — 142, Кингисеппском – 133.

Кроме того, в девяти клещах обнаружен клещевой энцефалит, в 221 — боррелии, в 18 — возбудитель эрлихиоза, в шести — возбудитель анаплазмоза. Случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами не зарегистрировано.

На сегодняшний день в Ленобласти от клещей обработано почти 2 тыс. га земли. Всего планируется обработать более 3 тысяч га.