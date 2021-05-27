Ленобласть стала лидером подготовки к ЕГЭ в 2020 году

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что помимо лидеров – Ленинградской и Орловской областей – «высокий уровень проведения экзаменов» отмечен в Вологодской области и Алтайском крае.

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Татьяна Голикова рекомендовала главам регионов лично контролировать организацию и проведение ЕГЭ. В том числе и в вопросе взаимодействия органов образования, объективности проведения, информирования населения.

В 2021 году ЕГЭ будет проходить с 31 мая по 17 июля. Самый массовый экзамен – по русскому языку. Он будет проходить два дня – 3 и 4 июня. ЕГЭ по математике – 7 июня, по истории и физике –11 июня, по обществознанию – 15 июня. Биология и письменная часть иностранных языков – 18 июня. Устная часть иняза – 21-22 июня.