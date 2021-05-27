Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 в России нецелесообразно и нельзя, заявил Владимир Путин.

Глава государства считает, что принуждать граждан делать прививку нельзя, они должны сами осознать эту необходимость. И добавил, что в стране созданы все условия для вакцинирования, а сам препарат надежный и безопасный.

Тем временем правительство России внесло в Госдуму внесли законопроект о включении прививок от Covid-19 в национальный календарь. А Якутия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса.