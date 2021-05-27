Ленинградские школьники стали участниками «Слета активистов» в Волхове

Семь команд — это более 100 школьников стали участниками «Слета активистов РДШ по военно-патриотическому направлению» в Волхове.

Во время слета команды участники прошли испытания по станциям, а также осмотрели выставку военной техники, увидели показательные выступления активистов «Юнармии», мастер-класс по сборке-разборке автомата, поиграли в лазертаг и другое.

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, что школьники из Приморска выиграли в международном конкурсе бизнес-проектов. «Витаминный урожай» — проект по выращиванию лука на подоконнике стала абсолютным чемпионом в международном конкурсе бизнес-проектов «Начинающий фермер».