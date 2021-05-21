Школьники из Приморска выиграли в международном конкурсе бизнес-проектов

«Витаминный урожай» — проект школьников из Приморска по выращиванию лука на подоконнике стала абсолютным чемпионом в международном конкурсе бизнес-проектов «Начинающий фермер».

Ученики «Приморского центра образования» под руководством педагога Натальи Курбатовой обошли 33 команды-соперников из Армении, Грузии, Азербайджана, Дагестана, Беларусии и Киргизии и стали абсолютными чемпионами в финале конкурса, который проходил в Москве с 18 по 20 мая.

Проект реализовывался год. Девизом его стал «Лук – иммунитета друг!».

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Отметим, что на днях новички агробизнеса представили свои проекты на суд жюри в Ленобласти. По плану в 2021 году Ленобласть должна выдать 7 грантов «Агростартап» на общую сумму 26,8 млн рублей. Максимальная сумма гранта – до 6 млн рублей.