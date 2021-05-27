На трассе Волосово – Копорье – Керново начался ремонт

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется обновить почти 15 километров полотна в Волосовском районе на трассе Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново.

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Работы будут проходить на двух участках: от Терпилиц в сторону федеральной трассы А-180 «Нарва» и от «Нарвы» через Местаново и Лашковицы до границы с Ломоносовским районом.

Будет заменен асфальт, укреплены обочины, почищены водопропускные трубы и полоса отвода. Также обустроят новые остановки для общественного транспорта, поставят знаки и нанесут разметку.