Полумарафон пройдет 30 мая в столице Ленинградской области.

В этом году к марафону присоединились все 85 регионов России. Участники пробегут дистанции в 1, 5, 10 или 21 километр по центральным улицам города. В стартовом городке (Революционный переулок д.1) гости смогут отдохнуть, послушать музыку, потанцевать, купить сувениры и посетить точки выездной торговли.

Подробности программы по ссылке.

Напомним, что трасса полумарафона в Гатчине получила сертификат от AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов). Оба маршрута 21 км и 10 км измерил и сертифицировал приглашённый специалист Andres Nirk из Эстонии. Теперь на трассе можно показывать официальные результаты и присваивать разряды.