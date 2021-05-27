В Ленобласти прививку от коронавируса сделали 11% жителей

По данным на 27 мая, с начала кампании прививку от коронавируса сделали 179 690 жителей Ленобласти, это 11% от взрослого населения.

Всего в регион поступило 202 922 комплекта вакцины: 191 802 «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 8 100 «ЭпиВакКорона» и 3 120 доз «КовиВак», сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона. Израсходовано около 89% поступившей в регион вакцины. В ближайшее время ожидается новая поставка, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению региона Сергея Вылегжанина.

Путин в свою очередь выступил против обязательной вакцинации от COVID-19. Он считает, что принуждать граждан делать прививку нельзя.

Сегодня в Ленобласти развернуто 788 коек для больных Covid-19, из них заняты 628, в том числе 38 коек с ИВЛ. За последние сутки в регионе выявили 94 новых случая COVID-19.