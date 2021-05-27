Фото: Староладожскую крепость показали с высоты птичьего полета

Фотографиями Староладожской крепости, сделанными с высоты птичьего полета, поделилась тревел-блогер Алена Копылова на своей странице в соцсетях.

Она также рассказала, какие места стоит посетить в Старой Ладоге. В частности, в этот список вошли Варяжская улица, Успенский женский монастырь с собором XII века, церковь Рождества Иоанна Предтечи, урочище сопки и Олегов курган, староладожская пещера.

Фото: www.instagram.com/alenkakopylova

Ранее фотографиями Ленобласти с высоты птичьего полета поделился фотограф Павел Зайцев. На кадрах, сделанные с высоты 50-500 метров, можно увидеть Шлиссельбург, крепость «Орешек» и Ладожское озеро.