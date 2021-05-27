Русский, математика и обществознание – самые популярные предметы ЕГЭ в Ленобласти

В Ленинградской области 5347 выпускников 11-х классов готовятся к сдаче единого государственного экзамена. Самые популярные предметы – русский язык, профильная математика, обществознание, физика и биология.

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ЕГЭ в регионе пройдет с 31 мая по 2 июля. Для тех, кто по уважительной причине не может участвовать в указанный срок, установлены дополнительные даты – с 12 по 17 июля. К проведению экзаменов привлекут 6400 сотрудников и 795 экспертов предметных комиссий.

Для выпускников 11 классов, не планирующих поступление в вузы, итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ по русскому языку и математике, а для учащихся-инвалидов – только по русскому языку.

Для выпускников девятых классов итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена по русскому языку и математике. Для инвалидов – один из этих предметов по выбору. Государственный экзамен будет проводиться с 24 по 28 мая.