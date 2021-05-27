Фото: Светлана Журова оценила стадион в родном для нее поселке Павлово на Неве

Депутат Государственной Думы Светлана Журова 27 мая посетила родной поселок Павлово на Неве в Кировском районе Ленинградской области.

«Два года назад я обратилась к Александру Юрьевичу Дрозденко и к Председателю Комитета по образованию Сергею Тарасову. Совместно было принято решение о строительстве пришкольного стадиона в посёлке Павлово на Неве», – написала в своем instagram-аккаунте Светлана Журова

Депутат выразила радость, что на месте ее бывшего, ныне снесенного дома подстроили стадион. Однако подрядчик не провел освещение.

«Сразу обратилась к главе Андрею Гардашникову, и мы вместе решили этот вопрос со строительной компанией. Сегодня я приехала проверить, насколько четко выполнены все работы. Для меня специально «включили свет» – все работает», – поделилась Светлана Журова