В Тосненском районе кот проиграл в неравной схватке с волчицей — видео

Местные жители опасаются, что следующей жертвой охотницы станет кто-то из них.
По информации сообщества Подслушано в Рябово, в поселке расположенном Тосненском районе Ленобласти волчица напала на кота и загрызла его.
По словам местных жителей, это уже четвёртая жертва дикого зверя.
— Что будет, когда закончатся коты и собаки? Она будет охотиться на людей?, — спрашивают жители поселка.
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17.05.2021 419