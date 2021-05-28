В Тосненском районе кот проиграл в неравной схватке с волчицей — видео

Автор: Александр Селиванов
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Местные жители опасаются, что следующей жертвой охотницы станет кто-то из них.

По информации сообщества Подслушано в Рябово, в поселке расположенном Тосненском районе Ленобласти волчица напала на кота и загрызла его.

По словам местных жителей, это уже четвёртая жертва дикого зверя.

— Что будет, когда закончатся коты и собаки? Она будет охотиться на людей?, — спрашивают жители поселка.
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17.05.2021 419
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