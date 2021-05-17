В Сертолово бездомная собака покусала двухлетнего ребенка

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 16 мая, в Сертоловскую больницу доставили двухлетнего мальчика с многочисленными укусами в районе шеи и серьезной кровопотерей. По словам матери, они вместе с мужем и сыном гуляли по берегу озера Светлое во Всеволожском районе Ленобласти. В этот момент на ребенка напала бродячая собака.

Сейчас пострадавший находится в больнице имени Раухфуса. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали, что в поселке Сельхозтехника собака покусала пятилетнюю девочку. Врачи диагностировали у девочки укусы кистей.