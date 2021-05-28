Россиян предупредили о возможном дефиците яиц

Себестоимость производства яиц стала превышать закупочные цены на продукцию.

Производители куриных яиц обратились в Минпромторг по поводу критического снижения закупочных цен. Совещание в министерстве состоялось 26 мая. Со ссылкой на двух его участников о проблеме пишут Ведомости.

Как сообщают в Минсельхозе, цены на яйцо первой категории на настоящий момент стали ниже на 19,5% по сравнению с апрельскими показателями. На яйцо второй категории снижение составил 10,9%.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева заявляет, что по итогам тендеров закупочные цены на яйцо могут составлять около 36–45 рублей за десяток в то время, как себестоимость продукции доходит в среднем до 49–52 рублей.

По словам Бобылевой, себестоимость продукции в птицеводстве за год выросла в среднем на 20–25%. К этому привело удорожание корма, инкубационных яиц, а также упаковки. Она считает, что возможна ситуация, в которой производители начнут сокращать число несушек, что приведет к дефициту яиц.

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В Минсельхозе ситуацию оценили как комфортную для наращивания производства.