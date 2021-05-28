Перепись котов стартовала в Санкт-Петербурге

После подсчета всех пушистиков будет проведен культурный конкурс.

В Санкт-Петербурге началась перепись котов. В акции примут участие сотрудники музеев, библиотек, театров и других культурных учреждений.

После переписи будет проведен конкурс на звание «Самого культурного кота» Санкт-Петербурга. Отмечается, что голосование начнется уже 1 июня. Вы можете проголосовать за вашего любимца по ссылке.

Самые известные коты Северной столицы — кот Ахилл из Эрмитажа, кошка Муся из библиотеки имени Маяковского, кот Яков из Театра эстрады.