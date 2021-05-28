В Кронштадте двое моряков-подводников умерли от передозировки метадоном

Сотрудники полиции ищут тех, кто продал наркотик морякам.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, 26-летний Андрей и 27-летний Филипп прибыли в Санкт-Петербург из Новороссийска на субмарине «Краснодар» год назад.

Пока субмарина была на ремонте, парни снимали квартиру на Кронштадтском шоссе. В определенный момент моряки перестали выходить на связь. Сослуживец приехал проверить их, но в квартире обнаружил два трупа. Рядом с телами парней лежал зиплоком с белым веществом.

По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по статье 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В настоящее время полицейские ищут поставщиков наркотика.