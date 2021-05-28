Фото: раненого лосенка нашли возле поселка Коммунары

По информации ivbg.ru, раненого лосенка нашли возле поселка Коммунары в Приозерском районе Ленинградской области.
У животного рваные раны на задней ноге, хотя ему удается передвигаться самостоятельно. Лечением животного займутся специалисты контактного зоопарка «Приют Белоснежки».
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28.05.2021 202
Причина ранения неизвестна. Специалисты предполагают, что на него напала собака.