Фото: раненого лосенка нашли возле поселка Коммунары

По информации ivbg.ru, раненого лосенка нашли возле поселка Коммунары в Приозерском районе Ленинградской области.

У животного рваные раны на задней ноге, хотя ему удается передвигаться самостоятельно. Лечением животного займутся специалисты контактного зоопарка «Приют Белоснежки».

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Причина ранения неизвестна. Специалисты предполагают, что на него напала собака.