Автограф Эйнштейна продали за 500 тысяч рублей в Петербурге

На торгах в Санкт-Петербурге продали книгу с автографом лауреата Нобелевской премии по физике, автора теории относительности Альберта Эйнштейна.

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Подпись известного ученого стояла на книге Адольфа Вюльнера «Экспериментальная физика и учение о радиации» и была впервые выставлена в качестве лота на торгах в России.

Также на аукционе были проданы пуанты балерины Майи Плисецкой с ее автографом за 370 тысяч рублей, а также фотография композитора Петра Чайковского с его дарственной подписью.