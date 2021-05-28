Автограф Эйнштейна продали за 500 тысяч рублей в Петербурге

На торгах в Санкт-Петербурге продали книгу с автографом лауреата Нобелевской премии по физике, автора теории относительности Альберта Эйнштейна.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, раненого лосенка нашли возле поселка Коммунары в Приозерском районе Ленинградской области. У животного рваные раны на задней ноге, хотя...
28.05.2021 22
Подпись известного ученого стояла на книге Адольфа Вюльнера «Экспериментальная физика и учение о радиации» и была впервые выставлена в качестве лота на торгах в России.
Также на аукционе были проданы пуанты балерины Майи Плисецкой с ее автографом за 370 тысяч рублей, а также фотография композитора Петра Чайковского с его дарственной подписью.