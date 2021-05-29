Уникальный снимок довоенного Кировска опубликован жительницей Ленобласти

В паблике Кировское радио «Новый канал» сообщают: жительница Ленинградской области Лариса Кузнецова поделилась фотографией 1940 года.

На довоенной фотокарточке запечатлена группа детей в Кировске – тогда еще поселке Невдубстрой.

«Детсад был построен довольно быстро, ведь на ударную стройку страны с 1930 года приезжали семьями из многих областей», – рассказывается в публикации паблика

Удалось узнать о судьбе детей, запечатленных на фотокарточке. Известно, что в военные годы многие из них были отправлены фашистами в Красногвардейск (сегодня – Гатчина). Там их распределяли по концлагерям.

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Маленькому Коле, родственнику Ларисы Кузнецовой – в кадре он третий слева в нижнем ряду – вместе с мамой и сестрами довелось пройти концлагерь и работы в Литве. Затем повзрослевший Николай вернулся в Кировск и прожил в родном городе всю жизнь.