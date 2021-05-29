Фото: отец и сын задержаны за попытку убить ребенка выстрелом в шею в Кингисеппе

По информации ivbg.ru, 28 мая около 11:00 в доме на улице Объезжей в Кингисеппе задержаны 67-летний пенсионер и его 45-летний сын. У них изъят пистолет ТТ и 11 патронов.

По версии следствия, 4 апреля ныне задержанные выстрелили в шею 10-летнему мальчику на детской площадке в Кингисеппе. Пуля застряла в шее. Ребенка вертолетом доставили в детскую клиническую больницу в Санкт-Петербурге, где врачи провели сложную операцию и извлекли боеприпас.

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Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и покушении на убийство.