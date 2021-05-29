Фото: трех лошадей похитили из конной школы во Всеволожском районе

Неизвестные украли трех лошадей у конной школы во Всеволожском районе в ночь с 28 на 29 мая. Животные находились на поле рядом со станцией Корнево.

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Хозяева считают, что преступление было совершено при помощи фургона. Украдены рыжий мерин с белыми пятнами на задних ногах, двухлетний темно-гнедой мерин с небольшим белым пятном на задней правой ноге и звездой на лбу, а также светло-саврасая кобыла.

Сотрудник конной школы просят жителей Ленинградской области сообщать любую информацию о пропавших лошадях.