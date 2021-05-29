Житель деревни Черное прострелил ногу супруге, но она не имеет претензий

По информации ivbg.ru, 28 мая около 21:30 в больницу Волосово обратилась 59-летняя жительница деревни Черное Волосовского района.

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Врачи диагностировали у пострадавшей огнестрельное ранение левой голени. По словам женины, ее супруг, собираясь на охоту, вышел на улицу проверить ружье. Женщина, находившаяся в коридоре между кухней и верандой, услышала выстрел и почувствовал боль в ноге.

У мужчины нашли охотничий карабин «Тигр» калибра 7.62 с действующим разрешением. Пострадавшая не имела претензий к супругу и не стала обращаться в полицию.