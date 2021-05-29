Сергей Яхнюк поздравил представителей малого и среднего бизнеса Приозерского района

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк 29 мая поздравил представителей малого и среднего бизнеса в родном для него Приозерском районе.

Выступая перед собравшимися в приозерском центре «Карнавал», депутат подчеркнул, что предприниматели – люди, на своем примере доказывающие, что можно организовать собственное успешное предприятие.

«Большинство собравшихся в зале доказали это уже на протяжении многих лет», – отметил Сергей Яхнюк

Депутат признал, что 2020 год был непростым испытанием на прочность. Кого-то оно многому научило, а кому-то дало толчок к развитию и перепрофилированию деятельности. В результате Ленинградская область вошла в число пяти российских регионов, которым удалось не только сохранить, но и увеличить число предприятий.

«В том числе в Приозерском районе, где за 2020 год открылось 96 новых объектов торговли», – поделился Сергей Яхнюк

В Приозерском районе в рамках программы поддержки бизнеса в 2020 году было выделено свыше 3 млн рублей. А уровень поддержки по программе увеличен в 1,5 раза. В Госдуме приняты решения о продлении льготного кредитования до 1 июля и по мораторию на проверки до конца 2021 года. Общая ставка страховых взносов снижена с 30% до 15%, введена нулевая налоговая ставка для ИП.

«Кроме того, буквально 26 мая был принят законопроект о государственном и муниципальном контроле, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей, которая порой зашкаливает», – заявил Сергей Яхнюк

Также депутат вручил благодарность за многолетний добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в развитие предпринимательской деятельности от имени комитета по экономической политике:

Елене Изольдановне Бычковой, генеральному директору ООО «Триал», индивидуальному предпринимателю.

Ашоту Вараздатовичу Хачатряну.

Александру Борисовичу Иванову, начальнику энергоцеха ООО «Лидер».

Виктории Александровне Мотроненко, контролеру ЗАО «Салма».

А за многолетний труд, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса благодарственными письмами депутата награждены слесарь-ремонтник ОА «Судаково» Юрий Михайлович Зернов и тракторист АО «Судаково» Алексей Сергеевич Леванчук.