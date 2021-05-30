Горячая ванна признана британскими учеными такой же полезной, как занятия спортом

Британские ученые пришли к выводу, что горячая вода так же воздействует на организм, как и занятия спортом.

Горячие водные процедуры повышают температуру тела и частоту сердечных сокращений. Такой же эффект на организм оказывают физические нагрузки, считают эксперты из британского Университета Ковентри.

По их мнению, горячая ванна – отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Процессы, которые происходят в организме при купании в горячей воде, аналогичны аэробным тренировкам низкой и средней интенсивности, таким как ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде. Кроме того, высокая температура воды способствует «росту» новых кровеносных сосудов, передает The Sun.

Пожилым людям или тем, кто страдает от хронических заболеваний, физические упражнения могут причинять боль, поэтому принятие ванны станет приятной заменой бегу. Однако специалисты уточняют, что купание в горячей воде способно увеличить эффект от занятий спортом, но полностью их заменить не сможет. Кроме того, высокотемпературные процедуры могут иметь противопоказания.