Ученые предупредили о риске извержения крупнейшего вулкана на Земле

Ученые Университета Майами выяснили, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайях – крупнейшем на Земле – происходит накопление магмы.

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Это может привести к извержению и землетрясению. Последний раз извержение этого вулкана произошло в 1950 году. Тогда лава достигла побережья за три часа. А за трое суток до этого произошло землетрясение магнитудой в 6,3 баллов.

Таким образом, времени для эвакуации людей в случае извержения вулкана может не хватить.