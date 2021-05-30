В МЧС предупредили об опасности плавания на надувных матрасах

Существует множество случаев, когда людей на матрасах уносило ветром или течением на большое расстояние от берега.

В России запрещено купаться в водоемах на надувных матрасах, передает ТАСС.

Использование матрасов в воде может быть опасно. Существует множество случаев, когда людей на матрасах уносило ветром или течением на большое расстояние от берега.

Часто матрасы используют люди, которые не умеют плавать. Это ошибочно, ведь матрас может легко лопнуть, сдуться или перевернуться.

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Несмотря на то, что официально в России купание на матрасах запрещено, штраф или другие санкции за нарушение не установлены. Спасатели надеются на сознательность россиян.