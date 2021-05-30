Молодой электромонтер стал жертвой ДТП на юго-западе Санкт-Петербурга — фото

Рабочего сбил инспектор ДПС в отпуске.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, авария произошла поздним вечером 28 мая у 6-й опоры от виадука, между Санкт-Петербургским и Волхонским шоссе.
Водитель автомобиля Ниссан Ноут по касательной сбил 21-летнего сотрудника «Ленсвета», который находился на обочине дороги. В результате ДТП работник погиб, а автомобиль влетел в грузовик. Фонтанка сообщается, что за рулем иномарки был 36-летний инспектор ДПС в отпуске. Он получил травму головы и отказался от госпитализации.
В компании «Ленсвет» отметили, что на трассе стояли спецзнаки, рабочие были в спецодежде со светоотражающими элементами, а на спецавтомобиле были включены проблесковые маячки.
«Ленсвет» просит откликнуться водителей с видеорегистраторами, проезжавших с 23:30 до полуночи. Компании важно узнать, что именно произошло на трассе.