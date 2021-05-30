Молодой электромонтер стал жертвой ДТП на юго-западе Санкт-Петербурга — фото

Рабочего сбил инспектор ДПС в отпуске.

Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, авария произошла поздним вечером 28 мая у 6-й опоры от виадука, между Санкт-Петербургским и Волхонским шоссе.

Водитель автомобиля Ниссан Ноут по касательной сбил 21-летнего сотрудника «Ленсвета», который находился на обочине дороги. В результате ДТП работник погиб, а автомобиль влетел в грузовик. Фонтанка сообщается, что за рулем иномарки был 36-летний инспектор ДПС в отпуске. Он получил травму головы и отказался от госпитализации.

В компании «Ленсвет» отметили, что на трассе стояли спецзнаки, рабочие были в спецодежде со светоотражающими элементами, а на спецавтомобиле были включены проблесковые маячки.

Вам будет интересно Фура превратилась в груду металла после ДТП на «Скандинавии» - фото и видео По некоторым данным, со встречного трала рухнули противовесы – прямо в кабину пострадавшего грузовика. ﻿ По информации сообщества ДТП и ЧП |... 28.05.2021 361

«Ленсвет» просит откликнуться водителей с видеорегистраторами, проезжавших с 23:30 до полуночи. Компании важно узнать, что именно произошло на трассе.