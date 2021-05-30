Спецприз конкурса «Золотое перо» достался журналистке из Гатчины

28 мая в Доме журналиста прошла 26-я церемония награждения лауреатов профессионального конкурса журналистов Петербурга и Ленобласти «Золотое перо», в рамках которой вручена специальная премия регионального парламента.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в 2019 году ленинградские депутаты учредили специальную премию в целях поощрения журналистов, внёсших значительный вклад в развитие средств массовой информации. Первой ее обладательницей стала главный редактор Тихвинского телевидения Елена Зимина. В 2020 году номинация досталась журналисту, краеведу, писателю и руководителю информационного сайта «Свирские берега» Петру Васильеву.

В 2021 году на соискание спецпремии была выдвинута кандидатура Галины Паламарчук.

Первые журналистские публикации 17-летней Гали вышли в газете «Гатчинская правда», затем были многотиражка «Буревестник» и «Гатчинский проспект», которые стали для неё замечательной школой журналистского мастерства. В 1996 году Галина Паламарчук создала газету «Гатчина-ИНФО» и до сих пор является ее главным редактором. С 1995 года возглавляет телекомпанию «Ореол-ТВ», с 2012-го — генеральный директор ООО «Гатчинского телевизионно-издательского комплекса «ОРЕОЛ-ИНФО». В 2018-м создала электронное СМИ — «Гатчинская служба новостей».

Помимо этого, является автором программы «Новости пешком», с 2018 года вышло более 100 выпусков. Программа выходит в формате стенд-ап интервью — это живой диалог с собеседником в месте, которое более всего иллюстрирует выбранную для разговора интересную тему с массой деталей, вызывающий особый отклик зрителей. Галина Анатольевна живо и занимательно умеет подать серьёзный материал, знакомя зрителей с новыми местами, страницами истории и достижениями Ленинградской области.

Галина Паламарчук — дипломант различных престижных конкурсов, в том числе неоднократный победитель творческого конкурса «Дела и лица», проводимого Законодательным собранием Ленинградской области. При ее непосредственном участии созданы фильмы к 20-летию и 25-летию деятельности областного парламента.

Будучи неравнодушным, любознательным и эрудированным человеком, ведёт активную работу с творческой молодежью, является депутатом Совета депутатов Гатчины, координатором Гатчинского отделения Всероссийского движения «Бессмертный полк».

Награду победителю вручил депутат областного парламента Александр Русских. Поздравляя Галину Анатольевну, он особо отметил ее большой вклад в просветительскую деятельность, направленную на сохранение и популяризацию истории Ленинградской области.