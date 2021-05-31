Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Американский ученый, эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что необходимо тщательно изучить происхождение COVID-19, в ином случае человечество может столкнуться с возникновением COVID-26 и COVID-32.

По его словам, нынешняя эпидемия (пандемия коронавируса) — третья по счету в XXI веке.

— Мать-природа говорит нам, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем, как и откуда появился COVID-19, — добавил Хотез.

Ученый отметил, что для исследования возникновения «вспышки коронавируса» в китайский город Ухань необходимо отправить вирусологов и других специалистов. Там они должны будут собрать данные и необходимы образцы. Помимо прочего Хотез уточнил, что надо оказать сильное давление на Китай, чтобы специалисты получили беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.