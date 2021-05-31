Скажем нет паразитам: как надежно защитить собаку от клещей, даем полезные советы

Собаки, в силу своей анатомии, гораздо чаще, по сравнению с людьми, становятся мишенью для иксодовых клещей. Это объясняется меньшим ростом, большей подвижностью, прогулками преимущественно по траве, где поджидают жертву кровососы, и наличием шерсти, в которой паразитам легче укрыться. Поэтому для собаководов с наступлением лета самым актуальным становится вопрос, как защитить собаку от клещей, причём максимально.

Неприятности и болезни всегда лучше предупредить, чем заниматься устранением их последствий. Укус клеща к тому же вызывает развитие опасных последствий: аллергию, инфицирование, воспаление, нагноение и даже сепсис. Наихудший вариант при этом – летальный исход. Существует большое количество средств, позволяющих избавить питомца от контакта с кровососущими членистоногими. Они разработаны для животных, но имеют свои особенности, поэтому применять подобные препараты и приспособления следует осторожно, предварительно изучив свойства и механизм действия.

Варианты защитных действий от клещей

Ассортимент средств, лекарств, которые помогают избежать нападения паразита на домашнего питомца, множество. Все они делятся на 2 основные группы:

для внешнего применения;

средства системного действия.

В первую группу входит большинство современных препаратов: капли, шампуни, спреи, ошейники. Кроме того, существуют специальные предметы одежды (комбинезоны, жилетки и другие). Ассортимент препаратов системного действия намного более узкий. К этой группе относятся таблетки, инъекции (включая вакцины).

Внешняя обработка собак

Препараты данного вида слабо или умеренно токсичные. Некоторые из препаратов применяются в качестве отпугивающих средств, другие – вместе с репеллентными проявляют еще и акарицидные свойства. Однако в данном случае отпугивающие препараты действуют по-другому: когда паразиты выискивают место, где укусить, они контактируют с отравляющими веществами, в результате через 120 минут клещи получают существенную дозу яда, отпадают и вскоре гибнут.

Отдельные средства действуют кратковременно (например, шампуни). Их рекомендуется наносить на наружные покровы питомца как можно чаще. Преимущественно такие средства действуют на эндопаразитов (обитающих в поверхностном слое кожи). Препараты для наружного применения (спреи, капли) не проникают в кровь. Вещества в их составе задерживаются в волосяных фолликулах, сальных железах, распространяются по поверхности наружных покровов.

Средства для приёма внутрь

Обработка собак от клещей такими препаратами обеспечивает длительную защиту (на несколько месяцев). Активные компоненты в их составе распространяются по организму. Они транспортируются через кровь. Это позволяет защитить всю поверхность наружных покровов. Учитывая, что паразит нападает на животное с целью получения порции крови, вскоре он погибает, так как во время укуса насыщается не только биологической жидкостью, но еще и ядом.

Недостатком таких препаратов является токсичность. Из-за этого у них больше ограничений при использовании, чем у средств для местного применения. Чаще всего вещества данной группы рекомендуются к использованию животным старшего возраста, но есть исключения (таблетки Бравекто).

Методы внешней защиты

Средства этого вида работают по-разному, они отличаются уровнем эффективности. Чтобы выбрать препарат с подходящими свойствами, нужно сравнить наиболее распространенные из существующих.

Капли на холку от клещей для собак

Это наиболее действенное средство от паразитов. Преимущественно используется в борьбе с эктопаразитами. Принцип действия: активное вещество впитывается в структуру кожи, накапливается в сальных железах, постепенно высвобождается вместе с секретом желез. Капли характеризуются пролонгированным действием, могут защищать животное в течение периода разной длительности: от нескольких недель до нескольких месяцев.

Наносить его лучше в области холки, у основания головы, на шее, так как собака вылизывает шерсть на участках, где появляются неприятные ощущения. Это приведет к тому, что животное получит порцию отравляющих веществ. Капли должны впитаться, поэтому водные процедуры необходимо перенести на несколько дней. Чаще всего такие средства действуют 3-4 недели.

Выбор капель будет правильным если учесть особенность: клещи, типичные для России, нередко устойчивы к разрабатываемым и выпускаемым в Европе противопаразитарным препаратам. Кроме того, европейские препараты разрабатываются с «прицелом» на состав паразитов, проживающих на территории Европы, без учета особенностей российской паразитарной флоры. Владельцам домашних животных, проживающих на территории России, рекомендуется применять для своих питомцев современные средства от паразитов отечественного производства – например, средства линейки «Дана Ультра»: противопаразитарные ошейники, капли на холку и спреи для обработки шерсти от ведущего российского производителя Apicenna.

Самые распространённые капли на холку, продаваемые в аптеках или в интернет магазинах, стоимость и как действует препарат

Некоторые препараты применяются более широко, что объясняется их высокой эффективностью. Узнать об особенностях из воздействия на организм животного можно из таблицы.

Название средства Свойства, принцип действия Цена, руб. Название интернет-магазина Стронгхолд Действует на собак и кошек, активный компонент – селамектин (инсектицид, акарицид), уничтожает саркоптоидных и эктопаразитов, насекомых, нематод 1089 Zoobastik.ru Фронтлайн Комбо S Препарат уничтожает блох, клещей, вшей и власоедов. Главные компоненты: фипронил (инсекто-акарицид), S-метопрен. Препарат оказывает контактное действие. 489 Magizoo.ru Inspector Уничтожает блох, клещей, гельминтов. Содержит фипронил, моксидентил. Оказывает контактное действие. 443 4lapy.ru

Ошейники от клещей

Если обработать собаку от клещей в домашних условиях невозможно (например, когда в одном помещении находится несколько питомцев и есть вероятность, что они будут слизывать средство с шерсти друг друга), используют ошейники. Они тоже действуют долго, как и капли, но не уничтожают паразитов. Ошейник способствует высвобождению небольшой дозы отравляющего вещества, а потому только отпугивает паразитов. Главный недостаток – ограниченное действие.

Проверенные марки ошейников, действующее вещество, цена и где купить

Такие средства отличаются видом активного компонента, интенсивностью воздействия на паразитов. Выбрать подходящий вариант можно, изучив информацию в таблице.

Название средства Состав, принцип действия Цена, руб. Название интернет-магазина Beaphar Главный компонент – диазинон. Ошейник используется в качестве защиты для собак старше 6 месяцев. Принцип работы основан на поражении нервной системы паразитов. Средство оказывает контактное действие 263 Zooshef.ru Инсектал Длительность защиты – 4 месяца. Начинает действовать не сразу, поэтому используется за 2-3 дня до предполагаемого контакта с вредителями. Содержит фипронил, пирипроксифен 135 Zoobastik.ru Foresto Bayer Длительность защиты – до 8 месяцев. Главные компоненты: флуметрин, имидаклоприд. Оказывает негативное воздействие на нервную систему клещей 1498 Magizoo.ru

Спреи от клещей

Уберечь питомца от паразитов можно лишь на ближайшие несколько недель. Препарат распыляется над наружными покровами и шерстью животного. Его свойства зависят от состава: некоторые помогают избавляться от клещей, другие – только отпугивают. Недостатком средства является высокий риск отравления животного: при распылении часть вещества может попасть в организм собаки, питомец получает дозу яда, вылизывая шерсть.

Спреи-репелленты, применяемые на домашних животных, как действуют, стоимость и где купить

Предложения некоторых магазинов представлены в таблице.

Название средства Состав, принцип действия Цена, руб. Название интернет-магазина Bayer Bolfo Главный компонент – пропоксур (инсектицид кишечно-контактного действия). Поражает нервную систему вредителей (повышает скорость распространения нервных импульсов) 440 Magazindoberman.ru Фронтлайн Содержит фипронил. Обеспечивает защиту на 1 месяц 1061 Magazindoberman.ru Аванпост Bio VEDA Содержит эфирные масла (цитронеллы, бархатцев, гвоздики, лаванды). Отпугивает, создавая неприемлемые условия обитания 179 Magizoo.ru

Шампуни

Отравляющие вещества впитываются в структуру наружных покровов (сальные железы, волосяные фолликулы). Однако дозировка акарицидных средств небольшая, поэтому шампунь не может удалять клещей с тела собаки, а лишь создает неприемлемые условия для обитания паразитов.

Виды производителей, цена

При выборе необходимо учитывать ценовую категорию препарата. Кроме того, часто предпочтение отдают средствам, которые заслужили доверие многих потребителей. Некоторые из них представлены в таблице.

Название препарата Стоимость, руб. Название интернет-магазина Beaphar 734 Zooshef.ru Луговой 201 Zoobastik.ru Аванпост Bio Веда 115 Zverek-shop.ru

Комбинезоны, жилетки, банданы. В чём защитная сила. Стоимость

Если по разным причинам нет возможности обработать питомца, используют такие изделия. Материал пропитывается отравляющими веществами, но в небольшом количестве, чтобы не навредить животному. Изготавливаются такие вещи из тканей, которые пропускают воздух (с высоким содержанием хлопка). На них предусматриваются ловушки для клещей.

Бандана используется в местности, где низкий риск укуса паразита. Средняя цена таких вещей: 430-730 руб. Выбор следует делать с учетом размера изделия.

Препараты для приёма внутрь. Защита как профилактика

Такие средства могут использоваться в качестве защитных и профилактических мер, что зависит от формы препарата. Если необходимо вывести клещей, рекомендуется рассматривать таблетки. Вакцина официально является средством профилактики осложнений от различных болезней: пироплазмоза, боррелиоза (зависит от вида сыворотки).

Таблетки от клещей

Механизм действия средств данного вида основан на предупреждении заражения собаки. Так, при укусе клещ получает дозу отравляющих веществ, отпадает до того, как произойдет непроизвольное введение инфицированной слюны в кровоток. Это позволяет спасти собаку от нежелательных последствий укуса. Период действия таких средств длительный – несколько месяцев.

Виды производителей, как действуют, сколько стоят и где купить

Таблетки относятся к препаратам высокой ценовой категории. Выбрать более приемлемый вариант можно, изучив предложения в таблице. Механизм действия таких средств одинаковый, но длительность защиты отличается, что обусловлено свойствами отравляющих веществ, разницей в дозировках.

Название средства Состав, принцип действия Стоимость, руб. Название интернет-магазина НексГард Содержит афоксоланер, препарат действует быстрее – уже через полчаса начинает уничтожать паразитов 810 Magazindoberman.ru Симпарика Содержит сораланер, воздействует на нервно-мышечные синапсы паразитов. Начинает работать через 3 часа, обеспечивает защиту на 35 дней 471 Magizoo.ru Бравекто Содержит флураланер, начинает работу через 8 часов после приема, защищает в течение 12 недель 1184 Zooshef.ru

Вакцинация. С какой целью производится. Стоимость процедуры

Препараты вводятся за 1,5-2 месяца до начала сезона, когда повышается активность клещей. При этом в организме собаки формируется иммунитет к опасным инфекциям (собачьего клещевого энцефалита, боррелиоза, пироплазмоза), что зависит от вида препарата. Такая мера не помогает защитить животное от клещей на природе, но существенно снижает риск появления негативных последствий. Средняя цена услуги вакцинации изменяется от 1500 до 2000 руб.

Комбинация защитных средств

Такой метод позволяет быстрее избавиться от клещей. Но важно правильно комбинировать препараты. Учитывая, что средства содержат разное количество активных компонентов, защитить собаку от клещей при обработке жидкими веществами или аэрозолем можно, если общее их количество не слишком велико, так как это может стать причиной интоксикации животного. Распространенные комбинации средств:

капли + ошейник;

спрей + ошейник.

На обработанного питомца надевают ошейник. Однако активные компоненты данных средств не должны относиться к разным группам.

Варианты классов опасности применяемых средств на собаках

Классификация классов опасности действующих веществ, содержащихся в противоклещевых препаратах:

1 класс;

2 класс;

3 класс;

4 класс.

В состав препаратов чаще входят средства последних трех групп. Наиболее опасными являются препараты, содержащие вещества 1 класса опасности.

Народные средства для обработки и борьбы с клещами у собаки

Эффективностью отличаются методы:

обработка животного эфирными маслами (лаванды, чайного дерева): своими руками обрабатывают в шерсть и кожу собаки, предварительно нужно растереть несколько капель;

дегтярное мыло: нужно получить пену, таким средством купают животное, необходимо несколько минут выдержать его на шерсти питомца;

смешивается мыльный раствор дегтярного мыла и несколько капель эфирных масел, полученным средством защищаем собаку (распыляем вещество).

Особенности применения средств от клещей для щенков

Препараты выбирают с учетом возраста животного. Их обычно используют, когда питомцу исполняется 2-2,5 месяца. Наименее агрессивные лекарства те, что выпускаются в форме ошейника. Можно пробовать защитить собаку от клещей народными средствами, они менее агрессивны. Также используют комбинезоны и жилетки. Выпускать щенков в возрасте до 2 месяцев рекомендуется на участок, где предварительно была выполнена обработка инсектицидами.

Ошибки в защите собак от клещей

Нельзя делать:

надевать ошейник собаке на непродолжительный период (например, только на прогулку);

нарушать дозировку капель (наносят половину пипетки);

купать животное непосредственно перед процедурой обработки или сразу после ее окончания;

пропускать повторный прием таблетки;

использовать ошейник неподходящего размера или надевать его так, что остается слишком много свободного пространства между кожей и полосой.

Преимущества и недостатки каждого метода защиты (обработки) собак

Положительные качества разных средств:

ошейники менее токсичны, отсутствует риск отравления животного;

спрей эффективен, может использоваться для обработки всей поверхности наружных покровов;

шампуни действуют мягко, защищают надолго;

таблетки защищают в течение нескольких месяцев, могут применяться для защиты молодых животных, беременных и кормящих собак;

капли наиболее эффективны, действуют долго.

Негативные свойства:

ошейники не защищают все тело животного;

при распылении спрея есть риск попадания вещества в ротовую полость, нос питомца;

таблетки могут причинить вред, так как активный компонент медленно выводится из организма, вызывает побочные явления;

шампуни не уничтожают клещей;

капли могут вызывать аллергию.

Источник: Мистер Клоп