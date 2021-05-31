«Ваш родственник умрет»: 3 млн рублей отдали цыганке пенсионерки из Петербурга и Ленобласти

По информации ivbg.ru, задержана 38-летняя цыганка-мошенница, приехавшая в Санкт-Петербург из Вышнего Волочка. Знакомство с жертвами она начинала с фразы: «Ваш родственник скоро умрет».

Затем она рассказывала, что может избавить от смертельной болезни за определенный прайс. Поверившие словам мошенницы пенсионерки из Санкт-Петербурга и Кировска за избавление мужа и сына передали цыганке: первая – 170 тысяч рублей и золотые украшения; вторая – 2,8 миллиона рублей.

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При этом гадалка говорила пожилым женщинам, что полученные от них средства направит на восстановление храмов по всей России. Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).