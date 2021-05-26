Видео: мужчина бьет в лицо лежащего мальчика на детской площадке в Сиверском

В паблике «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн» сообщают: 25 мая около 20:00 в полицию Гатчинского района сообщили о том, что на детской площадке у дома № 12 по улице Строителей в Сиверском мужчина избил 11-летнего подростка.

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На видео ниже видно, как взрослый мужчина бьет лежащего подростка по лицу, а второй рукой его держит. Когда мальчику все же удалось встать, он спросил: «Что я сделал-то?». В ответ мужчина вновь сбил его с ног со словами: «Пошел отсюда».

Врачи диагностировали у подростка подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Личность агрессора устанавливается.