На юге Санкт-Петербурга рабочий упал с 12 этажа и выжил

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии и поместили в реанимацию.
По информации правоохранительных органов, 26-летний рабочий упал с 12 этажа на стройплощадке ЖК «Променад» на юге Санкт-Петербурга.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировала у него множественные травмы характерные при падении с большой высоты.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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