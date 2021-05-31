На юге Санкт-Петербурга рабочий упал с 12 этажа и выжил

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии и поместили в реанимацию.

По информации правоохранительных органов, 26-летний рабочий упал с 12 этажа на стройплощадке ЖК «Променад» на юге Санкт-Петербурга.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировала у него множественные травмы характерные при падении с большой высоты.

Обстоятельства произошедшего выясняются.