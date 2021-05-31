23 человека с начала года утонули на водоемах Ленобласти

Всего с начала года спасатели выезжали на 32 происшествия, связанных с водными объектами. Утонули 23 человека.

В прошлом 2020 году на территории Ленобласти произошло 68 таких происшествий. Погибли 60 человек, из них четверо детей. Причина гибели — купание в несанкционированных местах. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ленобласти Алексей Зыбцев.

Он также добавил, что в прошлом году в Ленобласти было выявлено 120 несанкционированных мест купания.

Ранее мы сообщил, что этим летом в Ленобласти планируют открыть 37 пляжей для купания, однако большинство из них уже не получили одобрение Роспотребнадзора. Экспертизу прошли только четыре пляжа из 34 проверенных.