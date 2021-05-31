Двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации

В пятницу, 28 мая, состоялся первый в этом сезоне “тюлений выпускной” — в свободное плавание выпустили двух спасенных тюленей Лебяжку и Крикушу.

Крикуша был первым в этом сезоне пациентом центра изучения и сохранения морских млекопитающих, Лебяжка поступила немного позже. Оба были истощены и нуждались в помощи. Сейчас тюлени отъелись, набрали необходимый вес — 45 килограммов, и отправилась в самостоятельное плавание.

Зоозащитники просят жителей Ленобласти и Петербурга при обнаружении нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии «Фонда друзей балтийской нерпы»: 8 (812) 699-23-99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному и не приближайтесь к нему.