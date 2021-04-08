В Лебяжье спасли истощенного тюлененка с очень высокой температурой

В Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино привезли нового пациента из поселка Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти.

У тюлененка была очень высокая температура и нарушена координация движений. По приезду в центр малышка потеряла сознание и у нее начались судороги. Ветеринарам удалось вывести ее из этого состояние, за ней сейчас наблюдают и пытаются помочь.

Также в центре поблагодарили неравнодушных, которые заметили малышку и не давали той сбежать в воду до прибытия специалистов.

Зоозащитники просят жителей Ленобласти и Петербурга при обнаружении нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии «Фонда друзей балтийской нерпы»: 8 (812) 699-23-99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному и не приближайтесь к нему.

Первый пациент 2021 года поступил в центр в ночь на 1 апреля — детеныша тюленя обнаружили сотрудники порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти.