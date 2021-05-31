Перед судом предстанет житель Всеволожска, зарубивший жену топором в салоне красоты 

Следственный комитет Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Ленобласти. Его обвиняют в убийстве жены.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее ivbg.ru сообщал, 11 ноября 2020 года в маникюрном салоне во Всеволожске обвиняемый дважды выстрелил из травматического пистолета в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары топором. 36-летняя пострадавшая скончалась на месте. Решения суда мужчина дожидался под стражей.