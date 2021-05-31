Участниками конкурса стали 38 семей, которые боролись за звание лучших в категории «Золотая семья», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Семья-хранитель традиций».

В Ленобласти выбрали лучшие семьи в нескольких разных номинациях. Участниками конкурса стали 38 семей из разных частей региона, которые боролись за звание лучших в категории «Золотая семья», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Семья-хранитель традиций».

Лучшей «Золотой семьей» стала пара из Подпорожья, которая прожила в браке 61 год. Победителем категории «Многодетная семья» стала семья из Соснового Бора с пятью детьми. В категории лучшая «Молодая семья» победила семья Гандалиповых. Молодая многодетная семья имеет стаж семейной жизни 9 лет. В этой большой и дружной семье, растут четверо детей.

Супруги из Тосненского района завоевали титул лучшей «Сельской семьи». Они активно занимаются волонтерской и общественной деятельностью. Лучшая «Семья-хранитель традиций» оказалась из Выборгского района. В этой номинации соревновались семьи-хранители национальных и культурных традиций, а также семьи, составляющие профессиональные династии.

Победители российского конкурса определят в июле 2021 года, а торжественная церемония награждения пройдет в ноябре.