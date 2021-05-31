В России упростят оформление инвалидности

Автор: Анастасия Щербакова
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Эксперты рассказали, что изменилось в процедуре получения инвалидности - РИА Новости, 03.02.2020
РИА Новости / Виталий Белоусов

Бюро медико-социальной экспертизы будет напрямую запрашивать недостающую информацию у медорганизаций, без участия граждан.

Минтруд разместил проект приказа об упрощении медико-социальной экспертизы для назначения инвалидности. Судя по документу, бюро медико-социальной экспертизы будет напрямую запрашивать недостающую информацию у медорганизаций, без участия граждан.

Также бюро будет должно уведомить медорганизацию о том, что для освидетельствования инвалидности человека требуются результаты дополнительных обследований, а также письменно обосновать причины. Затем поликлиника, выдавшая направление, будет обязана в течении 14 дней устранить выявленные недостатки, дополнить документ и самостоятельно передать его обратно в бюро, а также совершить медобследование гражданина при необходимости.

Планируется, что документ вступит в силу уже в июне.

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