Бюро медико-социальной экспертизы будет напрямую запрашивать недостающую информацию у медорганизаций, без участия граждан.

Минтруд разместил проект приказа об упрощении медико-социальной экспертизы для назначения инвалидности. Судя по документу, бюро медико-социальной экспертизы будет напрямую запрашивать недостающую информацию у медорганизаций, без участия граждан.

Также бюро будет должно уведомить медорганизацию о том, что для освидетельствования инвалидности человека требуются результаты дополнительных обследований, а также письменно обосновать причины. Затем поликлиника, выдавшая направление, будет обязана в течении 14 дней устранить выявленные недостатки, дополнить документ и самостоятельно передать его обратно в бюро, а также совершить медобследование гражданина при необходимости.

Планируется, что документ вступит в силу уже в июне.