Aллo, шeф, мeня обoкрали: хрупкая девушка противостояла грабителю в Санкт-Петербурге

Неизвестный ограбил салон связи в Северной столице.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, мужчина зашел в салон сотовой связи на Заневском проспекте, разбил витрину, стащил несколько телефонов и решил сбежать, но не тут то было. На пути у грабителя встала хрупкая продавщица, которая сначала попыталась закрыть мужчину, а потом заломать ему руку.

Грабитель смог вырваться и сбежать. Теперь горе воришку ищут сотрудники полиции.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.