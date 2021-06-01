Фото: во Всеволожске столкнулись такси и автобус с детьми – пострадали два ребенка и взрослый

По информации ivbg.ru, 1 июня около 08:00 во Всеволожске возле дома № 53 на проспекте Грибоедова столкнулись легковой автомобиль марки Hyundai и микроавтобус «Газель», перевозивший школьников.

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С места ДТП в больницу доставлены двое детей в возрасте 12 и 14 лет, а также один взрослый-сопровождающий. Врачи диагностировали у пострадавших ушибы.

«Будет дана оценка соблюдения требований законодательства в частности требований безопасности при перевозке детей», – сообщили редакции ivbg.ru в МВД

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель такси, не уступивший дорогу микроавтобусу с десятью учениками школы-интерната. Детей везли на праздник в Волхов.