Психически нездоровый рецидивист взял в плен и побил 10-летнего ребенка в Большой Ижоре

По информации ivbg.ru, 30 мая в полицию Ломоносовского района обратился 46-летний житель Большой Ижоры. Неизвестный запер его 10-летнего сына в доме на Приморском шоссе, в течение двух часов не давал уйти и несколько раз ударил по голове.

Вам будет интересно Видео: мужчина бьет в лицо лежащего мальчика на детской площадке в Сиверском В паблике «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн» сообщают: 25 мая около 20:00 в полицию Гатчинского района сообщили о том,... 26.05.2021 1004

Подозреваемый в пленении ребенка задержан – им оказался 27-летний местный житель. Начиная с 2013 года он трижды привлекался к ответственности за кражи и грабеж, а также проходил принудительное психиатрическое лечение.

По факту лишения свободы несовершеннолетнего 31 мая возбуждено уголовное дело.