В США спрогнозировали проигрыш Байдена по итогам встречи с Путиным

Президент США Джо Байден проиграет российскому лидеру Владимиру Путину на саммите в Женеве. Об этом пишут американские СМИ.
Журналисты считают, что глава Белого дома уступит Владимиру Путину по самым острым вопросам. Байден даже не попытается надавить на президента России, потому что климат, торговля и стабильные и предсказуемые отношения с Москвой для американского лидера в приоритете, уверены СМИ.
Напомним, встреча лидеров России и США состоится в Женеве 16 июня.
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