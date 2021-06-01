В США спрогнозировали проигрыш Байдена по итогам встречи с Путиным

Президент США Джо Байден проиграет российскому лидеру Владимиру Путину на саммите в Женеве. Об этом пишут американские СМИ.

Журналисты считают, что глава Белого дома уступит Владимиру Путину по самым острым вопросам. Байден даже не попытается надавить на президента России, потому что климат, торговля и стабильные и предсказуемые отношения с Москвой для американского лидера в приоритете, уверены СМИ.

Напомним, встреча лидеров России и США состоится в Женеве 16 июня.