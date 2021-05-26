Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован закон, направленный на реализацию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании президента России Федеральному собранию. Документ подписан Владимиром Путиным.

В соответствии с подписанным законом с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100 процентов от среднего заработка.

Неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, с 1 июля 2021 года будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5,6 тысячи рублей.

В соответствии с еще одной поправкой, с 1 июля 2021 года будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50 процентов величины прожиточного минимума женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.